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"ربة منزل" في "زيادة نفقه" : "بنته عندها كهرباء في المخ ويرفض الانفاق عليها "

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"ربة منزل" في "زيادة نفقه" : "بنته عندها كهرباء في المخ ويرفض الانفاق عليها " "ربة منزل" في "زيادة نفقه" : "بنته عندها كهرباء في المخ ويرفض الانفاق عليها "

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نظرت محكمة استئناف عالى الاسرة ، المنعقدة بالتجمع الخامس ، استئناف ربة منزل على حكم أول درجة الصادر بالزام طليقها المهندس بدفع 600 جنيه نفقة صغار .
وقالت المستأنفه بان طليقها ميسور الحال ويعمل مهندس حر ويمتلك الكثير من العقارات الذى يقوم باستئجارها ودخله الشهرى كبير ، الا أنها لم تملك الأوراق الرسمية التي تؤكد دخله .
وأشارت المستأنفه بان مبلغ النفقة الصادر من محكمة أول درجها لطفليها "5 سنوات " و"3 سنوات " 600 جنيه ، وإن ابنتها الصغرى مصابه بكهرباء في المخ وتحتاج الى أدوية عاليه الثمن ، وإنها تعيش حياة بائسة بسبب احتياجها للمال بصفه مستمرة ، لكون المبلغ الذى تتقاضه من طليقها لطفليها لايغطى روشته العلاج لابنتها ،
وتابعت بان والد طفليها يعلم بان ابنته تحتاج لادوية وكان قبل انفصالهما مسوؤل على متابعات الطبيب وشراء الادوية ، لكن بعد الطلاق يرفض رؤية أولاده أو الانفاق عليهما .
وقالت أمام القاضي "أنا كل ما أريده معاملة طفليه مثلما كان يعاملهما أثناء زواجنا ، والانفاق عليهما "
تابعت المدعية بانها تزوجت منذ 6 سنوات من مهندس حر "زواج صالونات" وكانت اول شهور زواج تربطهما علاقة طيبة الى انها فوجئت بان زوجها الطيب يتحول الى شخص قاسى ، كان يعتدى عليها بالضرب في كل مناقشة تحدث بينهما ، وفى اخر مرة تسبب في اصابتها بكسر في الذراع ، ولم يهتم بخوف طفليه اللذان كانا يرفضان الاقتراب منه ، مما جعلها تقيم دعوى طلاق للضرر والذى قبلتها المحكمة وقضت بتطليقها .

المصرى اليوم

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