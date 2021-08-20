عضو بـ «تعليم النواب»: «نجاح المنطومة التلعليمية يحتاج تكاتف الجميع.. والشائعات تهدمها»

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قال النائب طارق الطويل عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن نجاح المنظومة التعليمية يحتاج إلى تكاتف الجميع سواء داخل الوزارة أو خارجها، مشيرا إلى أن المواطن والأسرة المصرية أساس نجاح هذه المنظومة لما عليهم من عبء لتحمل المسئولية، بالإضافة إلى الدور المحوري الذي تقوم به.

و طالب «الطويل» في بيان له اليوم الجمعة الجميع بتحمل مسئولية هذه المنظومة، وعلى الوزارة أن توضح أكثر فأكثر للمواطنين تفاصيل هذه المنظومة ودورها في تطوير العملية التعليمية والأطر التي تقوم عليها عملية التطوير مع الوضع في الاعتبار أن الأسر المصرية دائما لها تخوف على مستقبل الأبناء.

كما طالب الأسر المصرية والطلاب بضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات ومحاولات هدم البنية التعليمية، وأضاف أن أي حق يريده الطالب يجب أن يسلك الطريق القانوني والشرعي للحصول عليه مع ضرورة احترام القانون وتعامل الوزارة أيضا وكما عودتنا، باحترام مع المواطنين.

ورفض «الطويل» محاولات البعض التشكيك في نظام التصحيح تعليقا على من يروج لتغيير نتائج الثانوية العامة على السوشيال ميديا للنصب على الناس والأهم للتشكيك في التصحيح، مؤكدا على ضرورة أن تحترم جميع الأطراف بالمنظومة التعليمية تخوف الأسر المصرية مع وضع في الاعتبار احترام القانون من الجميع

و تابع إن المنظومة التعليمية التي يرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي ويعمل على تنفيذها وزارة التعليم حاليا خطوة في الاتجاه الصحيح ولكنها تحتاج لتكاتف الجميع من أجل إنجاحهان وأن الإطار الرئيسي والأساسي لبناء الجمهورية الجديدة هو التعليم بالإضافة إلى الملفات الأخرى كالصحة والإسكان وغيرها، منوها إلى أن الدولة تعمل حاليا على توفير الأجواء التي تساهم في نجاح المنظومة الجديدة.

ولفت «الطويل» إلى ضرورة أن توفر الوزارة جميع وسائل الأمان والإجراءات الوقائية للطلاب حال استمرار التعليم في ظل انتشار فيروس كورونا.

وأكد أن الوزارة نجحت في تقديم رؤية متكاملة جديدة من خلال مشروع قومي، يهدف إلى تصميم نظام تعليمي جديد ومبتكر خارج الصندوق لتنمية أجيال مصرية تمتلك مهارات القرن الواحد والعشرين والقدرة على التعلم مدى الحياة.