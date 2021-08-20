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وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يؤديان صلاة الجمعة بمسجد عباد الرحمن في أبو حماد

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أدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صلاة الجمعة بمسجد عبادالرحمن، بقرية العراقي التابعة لمركز ومدينة أبوحماد، بحضور الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، واللواء محمد والي مساعد وزير الداخلية مدير امن الشرقية، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد حامد وكيل المديرية، ووجيه سعدون رئيس مركز ومدينة أبوحماد وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأهالي القرية، وذلك وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أقرتها وزارة الأوقاف، بالتزام المصلين بارتداء الكمامة الطبية والحفاظ على التباعد بينهم.

ألقي خطبة الجمعة وزير الأوقاف بعنوان «جبر الخواطر وأثره على الفرد والمجتمع»، ليؤكد أن جبر الخواطر خلق رفيع يرفع العبدعند خالقه، ووسيلة إلى جنة الخلد، وقال من أعظم جبر الخواطر جبر خاطر المحتاجين والضعفاء، مطالبا الجميع بالتحلي بالخلق الحسن والتمسك بقيم الإسلام السمحة.

وتقدم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بأجمل التهاني وأطيب التمنيات لأبناء القرية بمناسبة إفتتاح المسجد وتهيئته، لإستقبال المصلين وتعليم وتعلم مفاهيم الدين السمحة.

المصرى اليوم

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