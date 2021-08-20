الاتحاد الألماني يوزع تذاكر لقاء أرمينيا مجاناً

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أعلن الاتحاد الألماني لكرة القدم اليوم الجمعة، أنه سيوزع تذاكر لمباراة المنتخب أمام نظيره الأرميني، المقررة في سبتمبر المقبل ضمن تصفيات كأس العالم 2022، بالمجان.

وأوضح الاتحاد أنه سيمنح الأولوية لأعضاء نادي مشجعي المنتخب الألماني في الحصول على تذاكر المباراة المقررة في شتوتجارت يوم الخامس من سبتمبر المقبل، وستكون التذاكر متاحة للجميع اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل.

وكان من المقرر توزيع التذاكر أواخر العام الماضي، لكن جائحة فيروس كورونا المستجد حالت دون ذلك.

ويشترط على المشجعين لحضور أول مباراة للمنتخب على أرضه تحت قيادة المدير الفني الجديد، هانز فليك، تقديم ما يثبت تناول اللقاح المضاد لفيروس كورونا، أو التعافي من العدوى، أو ما يثبت سلبية فحص كورونا.

وقال مدير الاتحاد الألماني، أوليفر بيرهوف: "أعرف أن هانز فليك واللاعبين لديهم خطط كبيرة للمباريات الدولية المقبلة".

وأضاف: "سيقدمون ما بوسعهم من أجل ضمان انتقال الحماس من الملعب إلى المدرجات، وتوزيع التذاكر يجب أن يكون بمثابة توجيه الشكر لجماهيرنا".

ويقود فليك المنتخب الألماني للمرة الأولى، بعد أن تولى المنصب خلفا ليواكيم لوف الذي رحل عن تدريب الفريق عقب كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، في المباراة المقررة أمام منتخب ليشتنشتاين في الثاني من سبتمبر، وبعد خوض مباراة أرمينيا، يلتقي المنتخب الألماني نظيره الأيسلندي في الثامن من سبتمبر.