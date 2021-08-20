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ضبط مؤسسة تحتفظ بشيلات منسوخة وتغريمها لصالح صاحب الحق

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ضبط مؤسسة تحتفظ بشيلات منسوخة وتغريمها لصالح صاحب الحق ضبط مؤسسة تحتفظ بشيلات منسوخة وتغريمها لصالح صاحب الحق
إجراء لـ"الملكية الفكرية" ثبت فيه التعدي عبر إسطوانات والإعداد للبيع

ضبط مؤسسة تحتفظ بشيلات منسوخة وتغريمها لصالح صاحب الحق

غرّمت الهيئة للملكية الفكرية، مؤسسة قامت بالاحتفاظ بجهاز حاسب آلي وإسطوانات CD تحتوي على مجموعة من الشيلات والأغاني المنسوخة المعدة للبيع، وفرضت لمصلحة صاحب الحق تعويضاً عمّا لحق به.

وأعلنت الهيئة أنه ثبت تعدي إحدى المؤسسات؛ نتيجة قيامها بالاحتفاظ بجهاز حاسب آلي وإسطوانات CD تحتوي على مجموعة من الشيلات والأغاني المنسوخة المعدة للبيع، وتمّ فرض عقوبة الغرامة المالية على المؤسسة، بقيمة (44.000) ألف ريال، مع مصادرة المضبوطات.

وشدّدت "الملكية الفكرية" على ضرورة حصول أي كيانٍ أو فردٍ على إذنٍ خطي من صاحب الحق، لاستخدام أي مصنفات أدبية أو فنية أو صور تعود إليه، وذلك لتجنّب العقوبات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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