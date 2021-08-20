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لأول مرة.. تعيين مذيع من ذوي الإعاقة رئيساً لإذاعة القرآن الكريم المصرية

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لأول مرة.. تعيين مذيع من ذوي الإعاقة رئيساً لإذاعة القرآن الكريم المصرية لأول مرة.. تعيين مذيع من ذوي الإعاقة رئيساً لإذاعة القرآن الكريم المصرية

لأول مرة.. تعيين مذيع من ذوي الإعاقة رئيساً لإذاعة القرآن الكريم المصرية

قررت المصرية تعيين رئيس لإذاعة القرآن الكريم من ذوي الإعاقة، لأول مرة في تاريخ الاذاعة.

وقال رئيس الإذاعة المصرية محمد نوار، إنه تم اختيار المذيع والإعلامي رضا عبدالسلام ليشغل منصب رئيس القرآن الكريم، بعد فراغ المنصب منذ ثلاثة شهور بعد بلوغ حسن مدني الرئيس السابق للشبكة سن المعاش.

"عبدالسلام"، أول رئيس لإذاعة القرآن الكريم من ذوي الاعاقة، قال إن رحلته طويلة في العمل الإذاعي، وبدأت منذ 30 عامًا، لافتًا إلى أنه لديه إعاقة في يديه مما سبب له الكثير من الصعوبات.

"رضا عبدالسلام"، له تاريخ مهني كبير يمتد لأكثر من 30 عامًا في أروقة الإذاعة وأثيرها، وصاحب صوت هادئ ومميز يطل على قلب وأذن المستمعين من خلال برنامجه الأشهر "قطوف من السيرة".

واشتهر "عبدالسلام"، بنقل الأمسيات الدينية وجولات لإذاعة القرآن الكريم في قرى ومدن ، كما قام بتغطية مناسك الحج عام 2006 وشارك في تقديم مسابقة القرآن الكريم العالمية بدبي، وصدرت له 4 كتب آخرها "نقش على الحجر".

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي المصرية نيفين القباج: "استيقظت بلادنا يوم الأربعاء 18 أغسطس 2021 على نقلة جديدة في تاريخ الإذاعة، أول رئيس من ذوي الإعاقة لإذاعة القرآن الكريم. رضا عبدالسلام، كبير مذيعي إذاعة القرآن الكريم الذي أمتعنا على مدار سنوات طوال بصوتٍه العذبٍ اللطيفٍ.. الرجل الذي يعمل بالإذاعة على مدار 33 عاما قدم خلالها العديد من البرامج الإذاعية الشهيرة مثل: "قطوف من السيرة" و"مساجد لها تاريخ" و"سيرة ومسيرة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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