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قطر تستضيف مباراة الصين واليابان في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022

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قطر تستضيف مباراة الصين واليابان في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 قطر تستضيف مباراة الصين واليابان في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022
ضمن المجموعة الثانية التي تضم

قطر تستضيف مباراة الصين واليابان في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نقل المباراة بين الصين واليابان ضمن المجموعة الثانية في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر، والمقررة يوم 7 سبتمبر، لتقام في العاصمة القطرية الدوحة.

وجاء قرار نقل المباراة إلى ملعب محايد، بسبب التحديات التي تواجه الاتحاد الصيني لكرة القدم في إقامة المباريات على أرضه نتيجة قيود السفر الناتجة عن جائحة كوفيد-19.

ويعمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مع الاتحادين الصيني والياباني للعبة، وكذلك مع الاتحاد القطري لكرة القدم، من أجل ضمان تأمين توفير أفضل ظروف الصحة والسلامة لكافة أطراف المباراة.

وسوف يتم الإعلان في الوقت المناسب عن أماكن إقامة المباريات التي لم يتم بعد تأكيد مكان إقامتها، ضمن التصفيات الآسيوية لكأس العالم.

ويخوض المنتخبان الدور النهائي من التصفيات الآسيوية لمونديال قطر ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضاً السعودية وأستراليا وعمان وفيتنام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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