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«المحامين»: 16 سبتمبر حفل تكريم حملة الماجستير والدكتوراه بفرعية سوهاج

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«المحامين»: 16 سبتمبر حفل تكريم حملة الماجستير والدكتوراه بفرعية سوهاج «المحامين»: 16 سبتمبر حفل تكريم حملة الماجستير والدكتوراه بفرعية سوهاج

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أعلنت نقابة المحامين عن تنظيم حفل لتكريم المحامين الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، وحددت يوم 16 سبتمبر المقبل، لإقامة الحفل.

وناشدت نقابة محامين سوهاج أعضاء جمعيتها العمومية الحاصلين على الماجستير، والدكتوراه، بضرورة تسليم صورة من الشهادة، وصورة من الكارنية، إلى لجنة الشباب بالفرعية، وذلك لإقامة حفل تكريم لهم بتاريخ 16 سبتمبر 2021.

وكان رفعت عبدالعال، وكيل الفرعية، تقدم بطلب إلى عادل أبوالشباب، عضو الشباب بالفرعية، لتكريم الحاصلين على الماجستير والدكتوراه، من محامين الفرعية، والذي وافق على الفور، مطالبًا بضرورة تقديم المطلوب في موعد أقصاه 30 أغسطس 2021.

المصرى اليوم

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