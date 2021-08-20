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«محامين الإسماعيلية» تطالب الأعضاء بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا

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«محامين الإسماعيلية» تطالب الأعضاء بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا «محامين الإسماعيلية» تطالب الأعضاء بسرعة التسجيل للحصول على لقاح كورونا

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طالبت نقابة محامين الإسماعيلية، أعضاء جمعيتها العمومية من المحامين، بسرعة تسجيل أسمائهم، وأسماء أسرهم ،على موقع وزارة الصحة لتلقي لقاح المستجد «كوفيد 19»، حتى تتمكن النقابة من تحديد موعد لأخذ لقاح الفيروس، بمقر النقابة الفرعية، بالتنسيق مع مديرية الصحة بالمحافظة.

وقالت النقابة، في بيان صحفي لها، إن ذلك بناءا على اللقاء الذي تم أول أمس بين محافظ الإسماعيلية، ونقباء النقابات الفرعية بالمحافظة، وإصدار المحافظ توجيهاته إلى مدير مديرية الصحة، بالتيسير على أعضاء النقابات المهنية بالإسماعيلية، بسرعة إعطاء اللقاح لهم ولأسرهم وفقا للجدول الزمني الذي سيتم تحديده مع مديرية الصحة.

وعلى صعيد أخر نشرت صفحة النقابة الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، صورا لبدء أعمال إنشاء منطقة ملاهي للأطفال داخل نادي النقابة، يشار إلى أن إبراهيم عبدالرحيم، نقيب محامين الإسماعيلية، قال في تصريح صحفي سابق، أنه تم تطوير نادي المحامين بالإسماعيلية، وشملت أعمال ترميم وصيانة، ودهانات داخلية وخارجية، وتحديث المسطحات الخضراء، إضافة صيانة بعض مكينات التصوير وأجهزة التكييف وشراء أجهزة كمبيوتر، كما تم الشهر الماضي أعمال صيانة وإضاءة المسرح الصيفي لإعادة استغلاله في إقامة الحفلات والمؤتمرات.

المصرى اليوم

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