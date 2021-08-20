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وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يوزعان ٣ أطنان لحوم أضاحي على المستحقين

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وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يوزعان ٣ أطنان لحوم أضاحي على المستحقين وزير الأوقاف ومحافظ الشرقية يوزعان ٣ أطنان لحوم أضاحي على المستحقين

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قام الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتوزيع 3 أطنان لحوم أضاحي مقدمة من وزارة الأوقاف على الأسر المستحقة بالقرى الأكثر إحتياجاً بنطاق دائرة المحافظة، في حضور الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد حامد وكيل المديرية.

أوضح وزير الأوقاف أنه إيماناً من الوزارة بالتوسع في قاعدة التكافل الإجتماعي، ومد يد العون للأسر الفقيرة والمستحقة لتوفير حياة كريمة لهم، تم تزويدهم بكميات اللحوم اللازمة لسد احتياجاتهم خلال الأيام المقبلة.

ومن جانبه، أشاد محافظ الشرقية بجهود وزارة الأوقاف والحكومة المصرية، لتوفير كافة إحتياحات المواطنين المستحقين من السلع الأساسية ،و المواد الغذائية وخاصة لحوم الأضاحي، لتوزع على الأسر الأكثر إحتياجاً من أبناء المحافظة .

المصرى اليوم

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