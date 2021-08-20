أوقاف السويس: «جبر الخواطر وأثره على الفرد والمجتمع» عنوان خطبة الجمعة ولا مخالفات

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قال الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس إن جميع الخطباء في المساجد التزموا بموضوع الخطبة الموحدة تحت عنوان «جبر الخواطر وأثره على الفرد والمجتمع» وأنهم لم يرصدوا أي مخالفات بصلاة الجمعة اليوم.

وتابع حديثه من منبر مسجد على بن أبي طالب الجامع الكبير بمدينة السلام التابع لإدارة أوقاف فيصل مشيرا أن الإسلام جاء برسالة جامعة للقيم الفاضلة والمثل العليا ،ومن تلك القيم الفاضلة قيمة جبر الخواطر، فهي قيمة تنبئ عن شرف النفس، ورقة القلب، وقد أعلي الله من شأن هذه القيمة النبيلة ،فجعلها صفة من صفاته ،تتعلق باسمه تعالي الجبار، حيث يقول تعالي «هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار.....» يجبر الفقر بالغني، ويجبر المرض بالصحة ،والخوف والحزن بالطمأنينة ،ومن دلالات الاسم كما ذكر القرطبي المبالغة في الجبر وكان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه «اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني....».

وأضاف «راضي» في خطبته أن نبينا صلي الله عليه وسلم ضرب لنا اروع وأعظم الأمثلة في جبر الخواطر ،حينما جاءه فقراء المهاجرين وقالوا يا رسول الله ذهب اهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم فقال لهم صلي الله عليه وسلم أوقد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقه ،وكل تكبيرة صدقه ،وكل تحميدة صدقه ،وكل تهليلة صدقة ،وأمر بالمعروف صدقة ،ونهي عن المنكر صدقة.

وأكد أن جبر الخواطر قيمة أخلاقية تمتد لتشمل التكافل بين المجتمع كله ،فالإسلام لا يعرف الأنانية أو السلبية وإنما يعرف الإخاء الصادق ومراعاة مشاعر الناس وجبر خواطرهم، حيث يقول نبينا صلي الله عليه وسلم «مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى» ويقول صلي الله عليه وسلم «من كان معه فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ،ومن كان له فضل من زاد فليعد به على من لا زاد له ...».

وختم مناشدآ لجموع الشعب المصري بصفة عامة وشعب السويس الباسل بضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا سائلا الله داعيا أن يرفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد ويحفظ مصرنا قيادة وارضا وشعبا وجندا من كل سوء وشر.