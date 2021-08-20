إصابة ٤ أشخاص في حادث تصادم ببيلا

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أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل وتوك توك بطريق الجرايدة التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وتم نقل المصابين لمستشفى بيلا المركزى ، لتلقي الاسعافات اللازمة.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة إشارة بوقوع حادث تصادم موتوسيكل بتوك توك بطريق الجرايدة التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ ، وتبين إصابة كلا من يوسف الغريب الشحات، 17 سنه، بجرح قطعى بالوجه،وهيام عبدالسلام مرزوق،70سنه، باشتباه كسر بالساق ،وأحمد محمد السعودى،13سنه، باشتباه كسر بالكاحل ،ومحمد السيد على،70سنه،باشتباه كسر بالحوض ،وتم عمل أشعة.