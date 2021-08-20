الأهلي والمصري مباشر الآن ..الاهلي والمصري بث مباشر
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يواجه النادي الأهلي الآن نادي المصري البورسعيدي في بطولة الدوري العام المصري الجمعة 20-8-22021 ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري .
وتنتظر جماهير النادي الاهلي مشاهدة مباريات الاهلي المتبقية في بطولة الدوري العام المصري 2021 ، ويواجه النادي الأهلي الجمعة 20 - 8 - 2021 نظيره المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021 .
موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي
تقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري في بث مباشر عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة .
القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والمصري في الدوري الممتاز 2021
تنقل شبكة أون تايم سبورت مباريات الدوري المصري في بث مباشر وبشكل حصري في مصر وفي العالم عبر ترددها على الأقمار الصناعية المختلفة ، وتوفر أون سبورت برنامج تحليلي قبل المباريات يوفر متعة المشاهدة للمتابعين .
جدول مباريات الاهلى في الدوري المصري
- الأهلي والمصري التاسعة مساء يوم الجمعة 20- 8- 2021، على ستاد الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32.
- الأهلي والجونة أحد يومي 23-24 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 33.
- الأهلي وأسوان أحد يومي 26-27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.
بث مباشر .. موعد مشاهدة مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي والقنوات الناقلة - صورة أرشيفية