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الأهلي والمصري مباشر الآن ..الاهلي والمصري بث مباشر

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يواجه النادي الأهلي الآن نادي المصري البورسعيدي في بطولة الدوري العام المصري الجمعة 20-8-22021 ضمن منافسات الجولة الثانية والثلاثين من عمر مسابقة الدوري المصري .

وتنتظر جماهير النادي الاهلي مشاهدة مباريات الاهلي المتبقية في بطولة الدوري العام المصري 2021 ، ويواجه النادي الأهلي الجمعة 20 - 8 - 2021 نظيره المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة 32 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021 .


موعد مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي


تقام مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي في الدوري المصري في بث مباشر عند الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة .

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي والمصري في الدوري الممتاز 2021

تنقل أون تايم سبورت مباريات الدوري المصري في بث مباشر وبشكل حصري في وفي العالم عبر ترددها على الأقمار الصناعية المختلفة ، وتوفر أون سبورت برنامج تحليلي قبل المباريات يوفر متعة المشاهدة للمتابعين .

جدول مباريات الاهلى في الدوري المصري


- الأهلي والمصري التاسعة مساء يوم الجمعة 20- 8- 2021، على الإسكندرية، ضمن مباريات الجولة 32.
- الأهلي والجونة أحد يومي 23-24 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 33.
- الأهلي وأسوان أحد يومي 26-27 / 8 / 2021، ضمن مباريات الجولة 34 والأخيرة.

بث مباشر .. موعد مشاهدة مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي والقنوات الناقلة - صورة أرشيفية

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المصرى اليوم

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