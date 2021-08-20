أخبار عاجلة

محافظ القليوبية يكلف لجنة بمعاينة سور مركز شباب ميت الدريج (صور) -
ماكرون: الحوار مع طالبان لا يعني «اعترافا» بهم -
الاتحاد السكندري يُعلن التعاقد مع صفقتين -
الزمالك يصدر بيانا ناريا ضد اتحاد الكرة ويعلن أول خطواته ضد إيقاف شيكابالا ولاعبي الفريق -
غريفيث يخطط لجولة تشمل تركيا ولبنان لـ"فهم أعمق" لأزمة سوريا -
عاد لسكة الانتصارات .. برشلونة يهزم خيتافي بصعوبة -
ضمن معسكره الإعدادي في سلوفينيا.. أخضر الناشئين يفتتح تدريباته -
كتاب جديد لـ"الحويان" للفوز بجائزة عبدالعزيز للجودة -
انتخابات محلية بالجزائر في 27 نوفمبر -
"عسيري": وجود حالات كورونا بين الطلاب أمرٌ متوقَّع ويجب التعامل معه بواقعية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. RT Arabic (روسيا اليوم)

موكب ميركل يصل الكرملين

Print

معلومات الكاتب

مدير عام الموقع

مواضيع متعلقة
مرحلة سباق التتابع في مسابقة "الصديق الوفي" للكلاب العسكرية في الجزائر ضمن الألعاب العسكرية 2021

مرحلة سباق التتابع في مسابقة "الصديق الوفي" للكلاب العسكرية في الجزائر ضمن الألعاب العسكرية 2021

انفجار قوي جديد في محيط مطار كابل وأنباء أولية عن سقوط قتلى وجرحى - تعليق موفد آرتي

انفجار قوي جديد في محيط مطار كابل وأنباء أولية عن سقوط قتلى وجرحى - تعليق موفد آرتي

ماكرون يزور الموصل ويلتقي رجال دين مسيحيين

ماكرون يزور الموصل ويلتقي رجال دين مسيحيين

الدفاع الروسية: أكثر من 1,7 مليون شخص زاروا منتدى "الجيش-2021" بمشاركة 1400 شـركة

الدفاع الروسية: أكثر من 1,7 مليون شخص زاروا منتدى "الجيش-2021" بمشاركة 1400 شـركة