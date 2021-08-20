وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يفتتحان مسجد عباد الرحمن في أبو حماد بتكلفة 3 ملايين جنيه

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مسجد عباد الرحمن بقرية العراقي التابعة لمركز أبوحماد، والمقام بالجهود الذاتية وبالتعاون مع وزارة الأوقاف والمحافظة على مساحة 190 م وبتكلفة 3 ملايين جنيه، ومكون من طابقين الطابق الأول مسجد بمأذنة بطول 50 م، والطابق الثاني يضم عيادات طبية خيرية لخدمة أهالي القرية والقري المجاورة .

أوضح وزير الاوقاف، أن إفتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة الوزارة لإفتتاح وإعمار وتجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، مشددا على ضرورة الإستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المساجد، لمواجهة الأمراض والأوبئة حفاظا على صحة وسلامة الجميع.

من جانبه أكد محافظ الشرقية أن المسجد يمثل صرحا إسلاميا ومنارة تثقيفية ودعوية جديدة تضاف لبيوت الله، وتسهم في نشر الفكر الاسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وترسي وسطية الاسلام السمحة.

شارك في الافتتاح الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، واللواء محمد والي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، وسعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد حامد وكيل المديرية ،ووجيه صدقي رئيس مركز ومدينة أبوحماد، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأهالي القرية.