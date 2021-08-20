«تالافيزيون» يناقش على جائزة الأوسكار لأفضل فيلم للطلبة

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أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة (الأوسكار) ترشيح الفيلم الأردني القصير تالافيزيون للمخرج مراد أبوعيشة من أكاديمية الفيلم بادن فورتمبيرغ للمنافسة على جائزة أفضل فيلم روائي في مسابقة جوائز الأوسكار الطلبة

وذلك ضمن قسم أفضل روائي قصير أجنبي، مسجلاً أول ترشح عربي في هذه الفئة، ومن المقرر أن يقام حفل توزيع الجوائز في بيفرلي هيلز يوم 21 أكتوبالمقبل.

وينافس في الدورة الـ48 من جوائز الأوسكارالطلبة 37 فيلماً لصانعي أفلام صاعدين، وينافس تالافيزيون مع ستة أفلام أخرى في مسابقة أفضل فيلم روائي قصير أجنبي.

ويقول بروفيسور توماس شاد مدير أكاديمية الفيلم بادن فورتمبيرغ «ترشيح فيلم تالافيزيون لجائزة أوسكار أفلام الطلبة هو الترشح الثامن عشر للأكاديمية منذ تأسيسها، وفرصة للفوز بأهم جائزة عالمية في عالم صُناع الأفلام الشباب للمرة السابعة. كما يمثل علامة فارقة فيما يتعلق باستراتيجية تدويل الأكاديمية».

وكان تالافيزيون قد شهد عرضه العالمي الأول في مهرجان ماكس أوفولس بألمانيا، حيث فاز بجائزتي الجمهور ولجنة التحكيم لتكون المرة الأولى في تاريخ المهرجان التي ينال فيها فيلم متوسط المدة جائزتين ضمن فعالياته، كما حصل مشروع الفيلم على جائزة فيرست ستيبس، وجائزة مايكل بالهاوس لأفضل كاميرا، ونال أيضاً دعم الهيئة الملكية للأفلام من خلال صندوق الأردن لدعم الأفلام في دورته الرابعة سنة 2019، واختارته لجنة تحكيم مهرجان كليرمون فيران للأفلام القصيرة ضمن سوق كليرمون. والجدير بالذكر أن الفيلم قد فاز أيضاً بجائزة أفضل فيلم قصير في مهرجان رود إيلاند الدولي للأفلام.

تدور أحداث الفيلم حول الطفلة تالا ذات الثمان سنوات، المحاصرة في واقع مزقته الحروب، فتجد الحرية والسلوان في تلفاز محظور. ولكن هذا التلفاز السري يتحول لمسألة حياة أو موت. الفيلم تأليف وإخراج مراد أبوعيشة، إنتاج أردني ألماني مشترك، وبطولة زياد بكري، عائشة بلاسم، وخالد الطريفي، وتصوير فيليب هينز، وإنتاج جود كوع وتتولى MAD Solutions مهام توزيع الفيلم في العالم العربي.

مراد أبوعيشة وُلد في عمان بالأردن عام ١٩٩٢. حصل على درجة البكالوريوس في تصميم الاتصالات المرئية من الجامعة الألمانية الأردنية عام ٢٠١٤. أخرج مراد العديد من الأفلام القصيرة والاعلانات لرويال هاي كيرت الأردن قبل أن يبدأ دراسة الإخراج في أكاديمية الفيلم بادن فورتمبيرغ. وأثناء دراسته أستغل مراد وقته بالتقرب من السياسة في الشرق الأوسط بمنظور أوسع، واستخدم نهجة السينمائي لإلقاء الضوء على المظالم السياسية والإنسانية في العالم العربي. عُرضت أفلامه في أكبر مهرجانات للمواهب الشابة في ألمانيا. وبجانب دراسته فهو ممثل برنامج التنمية السمعية البصرية لبلدان أفريقيا Follow The Nile لمؤسسة روبرت بوش، حيث لديه الفرصة أن يمنح الدعم للمخرجين الأفارقة الناشئين لخلق رؤيتهم الخاصة ولتوسيع آفاقه كمواطن وكمخرج.