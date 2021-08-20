دراسة حقوقية: «تجنيد الأطفال في أفريقيا للقتال ظاهرة كارثية».. والصومال الأعلى

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أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، دراسة جديدة بعنوان «تجنيد الأطفال في أفريقيا المحاربون الصغار في خطر»، تسلط الضوء على تمركز بؤر الصرعات المحتدمة في العديد من مناطق وأقاليم القارة الأفريقية، التي أصبحت تنتشر فيها وبكثرة ظاهرة تجنيد الأطفال في كل مناطق الصراع.

هؤلاء المحاربون الصغار الذين يتم استخدامهم بشكل غير قانوني وغير إنساني في كافة الصراعات والنزاعات دون أدنى اعتبار لحقوقهم الأساسية.

وتناولت الدراسة ظاهرة تجنيد الأطفال في أفريقيا بما في ذلك أعداد الأطفال المجندين وأسباب انتشار الظاهرة في أفريقيا وأنوع تجنيد الأطفال، وانتقلت الدراسة للتركيز على أمثلة عن الدول الأكثر تجنيدًا للأطفال في أفريقيا وعلى رأسهم جنوب السودان ونيجيريا والصومال، واشارت الدراسة إلى التحركات الدولية والإقليمية للتقليل من انتشار الظاهرة بما في ذلك دور الأمم المتحدة وهيئاتها ومجلس الأمن والاتحاد الأفريقي.

وقال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إن هناك انتهاكات جسيمة قامت بها القوات الوطنية في كافة دول النزاع وتحديداً الصومال، ونيجيريا وجنوب السودان، ويأتي على رأس تلك الانتهاكات ظاهرة تجنيد الأطفال تحت سن 18 عام، وهو ما ينافي اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولها الاختياري بشأن اشراك الأطفال في النزاعات المسلحة.

و طالب «عقيل» حكومات الدول الأفريقية محل النزاع بضرورة إجراء تحقيقات فورية وحيادية وشفافة في الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي على يد هذه القوات ومحاسبة المعنين بغض النظر عن رتبهم.

و أشار عبداللطيف جودة الباحث بوحدة الشؤون الإفريقية والتنمية المستدامة بالمؤسسة، إلى النسب والمعدلات المرتفعة التي لا يزل يسجلها الصومال عالمياً فيما يخص انتهاك حقوق الطفل أثناء النزاع المسلح. وطالب «جودة» حكومة الصومال بالتعجيل بالتصديق على البرتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة.