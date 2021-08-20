٥٠ لوحة فنية في معرض شخبطة بالأوبرا

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

يفتتح الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا في السادسة مساء الأحد ٢٢ أغسطس بقاعة زياد بكير معرض الفنانه داليا ناجح بعنوان (شخبطه) والذى يضم حوالى ٥٠ لوحه تتنوع وتجمع مختلف الأساليب الفنية منها التعبيرية، الرمزية، التجريدية والواقعية بالإضافة إلى الرسم بألوان أكليرك على كانفاس مشدود .

يذكر أن الفنانة داليا ناجح تخرجت من كلية الفنون الجميلة وكانت الأولى على دفعتها بحصولها على تقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف كما حصلت على تمهيدى ماجستير عام ٢٠١٩ . يستمر المعرض حتى السبت ٢٨ اغسطس الجارى .