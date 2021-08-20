أخبار عاجلة

غريفيث يخطط لجولة تشمل تركيا ولبنان لـ"فهم أعمق" لأزمة سوريا -
عاد لسكة الانتصارات .. برشلونة يهزم خيتافي بصعوبة -
ضمن معسكره الإعدادي في سلوفينيا.. أخضر الناشئين يفتتح تدريباته -
كتاب جديد لـ"الحويان" للفوز بجائزة عبدالعزيز للجودة -
انتخابات محلية بالجزائر في 27 نوفمبر -
"عسيري": وجود حالات كورونا بين الطلاب أمرٌ متوقَّع ويجب التعامل معه بواقعية -
شاهد.. أمير الجوف يتفقد انطلاقة الدراسة بمدرسة بسكاكا -
إزالة 1080 سيارة تالفة وهيكل مهجور من شوارع الطائف -
الرئيس الأمريكي يهنئ حكومة العراق على استضافتها مؤتمر بغداد: قمة ناجحة ورائدة -
اشتباكات بين الشرطة اليونانية ومحتجين مناهضين للقاحات في أثينا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

نادال يعلن انتهاء موسم مشاركاته فى 2021 قبل نهاية العام بأربعة شهور

Print
نادال يعلن انتهاء موسم مشاركاته فى 2021 قبل نهاية العام بأربعة شهور نادال يعلن انتهاء موسم مشاركاته فى 2021 قبل نهاية العام بأربعة شهور

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أعلن نجم التنس الإسباني رفائيل نادال، اليوم الجمعة، إنهاء مشاركته في البطولات خلال ما تبقى من موسم 2021، بسبب إصابة في القدم تزعجه طوال عام.

وبصورة غير متوقعة ودع نادال بطولة واشنطن في وقت سابق من الشهر الجاري، في بداية استعداداته لأخر البطولات الأربع الكبرى للموسم الحالي، قبل أن ينسحب مطلع هذا الأسبوع من بطولة تورونتو للأساتذة بسبب نفس المشكلة.

وكتب نادال المصنف الرابع عالميا عبر «تويتر» اليوم الجمعة: «أود أن أبلغكم بأنني وبكل أسف اضطررت لإنهاء مسيرتي في موسم 2021».

وظهرت تأثيرات هذه الإصابة خلال بطولة فرنسا المفتوحة، حيث خسر في قبل النهائي أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي توج باللقب لاحقا.

وأضاف النجم الإسباني: «بصراحة عانيت أكثر مما ينبغي طوال عام بسبب القدم وأحتاج لبعض الوقت.. للعثور على حل لهذه المشكلة أو على الأقل أن يتحسن الوضع من أجل الاستمرار في الحصول على خيارات خلال الأعوام القليلة المقبلة».

وزاد: أنا في غاية الحماس والتصميم على القيام بكل المطلوب من أجل التعافي والوصول لأفضل مستوى ممكن من أجل الاستمرار في التنافس على الأشياء التي تحفزني للقيام بذلك.

وأتم رفائيل نادال: "أنا على قناعة بإمكانية تحقيق ذلك من خلال تعافي القدم وبعض الجهود اليومية. وسأعمل بكل جدية ممكنة من أجل تحقيق هذا الهدف".

ولن يشارك النجم السويسري المخضرم روجر فيدرر الحائز على 20 لقبا كبيرا تماما مثل نادال في بطولة أمريكا المفتوحة، وسيغيب عن الملاعب لعدة أشهر بسبب خضوعه لجراحة في الركبة، وستقام أمريكا المفتوحة ما بين 30 أغسطس الجاري و12 سبتمبر المقبل.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ القليوبية يكلف لجنة بمعاينة سور مركز شباب ميت الدريج (صور)

محافظ القليوبية يكلف لجنة بمعاينة سور مركز شباب ميت الدريج (صور)

ماكرون: الحوار مع طالبان لا يعني «اعترافا» بهم

ماكرون: الحوار مع طالبان لا يعني «اعترافا» بهم

الاتحاد السكندري يُعلن التعاقد مع صفقتين

الاتحاد السكندري يُعلن التعاقد مع صفقتين

الزمالك يصدر بيانا ناريا ضد اتحاد الكرة ويعلن أول خطواته ضد إيقاف شيكابالا ولاعبي الفريق

الزمالك يصدر بيانا ناريا ضد اتحاد الكرة ويعلن أول خطواته ضد إيقاف شيكابالا ولاعبي الفريق