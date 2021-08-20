أخبار عاجلة

غريفيث يخطط لجولة تشمل تركيا ولبنان لـ"فهم أعمق" لأزمة سوريا -
عاد لسكة الانتصارات .. برشلونة يهزم خيتافي بصعوبة -
ضمن معسكره الإعدادي في سلوفينيا.. أخضر الناشئين يفتتح تدريباته -
كتاب جديد لـ"الحويان" للفوز بجائزة عبدالعزيز للجودة -
انتخابات محلية بالجزائر في 27 نوفمبر -
"عسيري": وجود حالات كورونا بين الطلاب أمرٌ متوقَّع ويجب التعامل معه بواقعية -
شاهد.. أمير الجوف يتفقد انطلاقة الدراسة بمدرسة بسكاكا -
إزالة 1080 سيارة تالفة وهيكل مهجور من شوارع الطائف -
الرئيس الأمريكي يهنئ حكومة العراق على استضافتها مؤتمر بغداد: قمة ناجحة ورائدة -
اشتباكات بين الشرطة اليونانية ومحتجين مناهضين للقاحات في أثينا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا 2021

Print
السعودية تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا 2021 تستضيف نهائي دوري أبطال آسيا 2021

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، إقامة الأدوار الإقصائية من دوري أبطال آسيا 2021 لمنطقة غرب آسيا، والمباراة النهائية، في المملكة العربية .

وأعلن الاتحاد الآسيوي في بيان أن «مباريات ربع نهائي وقبل نهائي دوري أبطال آسيا 2021 لمنطقة الغرب، إلى جانب نهائي البطولة، ستقام في السعودية».

وأضاف البيان «بانتظار تأكيد المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي على قرار لجنة المسابقات الذي صدر يوم 18 أغسطس 2018 بخصوص استضافة مباريات الأدوار الإقصائية بنظام التجمع.

وسيقام الدور ربع النهائي والدور نصف النهائي لمنطقة غرب آسيا، خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر، على أن تلعب المباراة النهائية يوم 23 نوفمبر المقبل في السعودية.

هذا، وقرر الاتحاد الآسيوي أن تستضيف كوريا الجنوبية مباريات الأدوار الإقصائية لمنطقة شرق القارة خلال الفترة من 17 إلى 20 أكتوبر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تسجل 208 إصابات جديدة و 7 حالات وفاة بفيروس كورونا

السعودية تسجل 208 إصابات جديدة و 7 حالات وفاة بفيروس كورونا

«صحة السعودية»: تبديل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا آمن وفعال ويعطي تنشيطًا مناعيًا أفضل

«صحة السعودية»: تبديل اللقاحات المضادة لفيروس كورونا آمن وفعال ويعطي تنشيطًا مناعيًا أفضل

صادرات السعودية غير النفطية.. قفزة تاريخية تواكب طموحات مهندس رؤية 2030

صادرات السعودية غير النفطية.. قفزة تاريخية تواكب طموحات مهندس رؤية 2030

تجارة السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي ترتفع لـ20.1 مليار دولار بالنصف الأول

تجارة السعودية مع دول مجلس التعاون الخليجي ترتفع لـ20.1 مليار دولار بالنصف الأول