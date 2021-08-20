نادى الحوار للألعاب الرياضة بالمنصورة يدشن المرحلة الثانية

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دشن نادى الحوار للألعاب الرياضية في محافظة الدقهلية، اليوم، المرحلة الثانية من منشآت النادي على مساحة أربعة أفدنة بالأرض المجاورة للمباني القديمة.

وقال إيهاب صفوت فودة رئيس مجلس الإدارة " أن المرحلة الثانية هي حلم الجمعية العمومية منذ الحصول على الأرض في عهد الراحل وحيد فودة مؤسس النادى واليوم يبدأ الحلم للتحول إلى حقيقة من خلال مجهود متكامل بين مجلس الإدارة والجمعية العمومية التي شاركت في الحلم واليوم تشارك في لحظة بدء التنفيذ "

وأكد " فودة" أن المرحلة الجديدة تضم رياضات جديدة لا يوجد لها مثيل في الدلتا مثل رياضة سباقات اليخوت والرماية والجمباز والاسكواش، كما تتضمن انشاء جراج تحت الأرض يخدم رواد النادى والمناطق المحيطة بالإضافة لصالات الخدمات الأخرى ومنطقة ألعاب الأطفال الجديدة".

وأشار إلى طرح العديد من المنشآت الجديدة للاستثمار الرياضي حيث تتكلف أكثر من 300 مليون جنيه

وأكد الدكتور أشرف صبحى وزير الرياضة في كلمة عبر خاصية الفيديو كونفرانس أن الوزارة تشجع الاستثمار الرياضي بشكل مقنن بما يعود بالنفع على الأندية والجمعيات العمومية بها وكذلك على الألعاب الرياضية والذى من شأنه أن يرفع من شأن الرياضة المصرية ونشرها في جميع ربوع مصر "

وأشار الوزير إلى أنه يرحب باتجاه نادى الحوار لاستكمال منشآته الرياضية والاجتماعية والاستثمارية من خلال الاستثمار الرياضى بحيث يؤدى رسالته الاجتماعيةى والرياضية "

حضر تدشين المرحلة الثانية النواب أحمد الشرقاوى ووحيد فودة وطارق عبد الهادى وجمال عبد الظاهر وثروت فتح الباب ورضا الشافعى ولفيف من رجال الأعمال والسياسيين بمحافظة الدقهلية