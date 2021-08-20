ضبط قاتل تاجر ماشية بقنا

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كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات واقعة سرقة أحد الأشخاص بقنا وقتله، وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة دشنا بمديرية أمن قنا من أحد المواطنين بغياب شقيقة تاجر ماشية عقب خروجه من مسكنهما ، وبحوزته مبلغ مالى لشراء بعض رؤوس الماشية.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن قنا ، أسفرت جهوده عن توجه المتغيب لمنزل تاجر ماشية وبحوزته مبلغ مالى لشراء بعض رؤوس الماشية ، إلا أن الأخير غافله وتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" فأودى بحياته ثم إستولى على المبلغ المالى .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة كما أضاف بإلقائه جثة المجنى عليه بخزان الصرف الصحى الخاص بمسكنه ، وتم بأرشده ضبط الأداة المُستخدمة فى إرتكاب الواقعة ومبلغ مالى، وقيامه بإنفاق جزء من المبلغ المالى المُستولى عليه على متطلباته الشخصية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.