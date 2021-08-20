ضبط مصنع لتجميع البطاريات بدون ترخيص بالقاهرة

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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط مسئول مصنع لتجميع وتصنيع بطاريات السيارات والدراجات النارية بالمرج، لإدارته المصنع "بدون ترخيص" وقيامه بتجميع البطاريات المُستهلكة الخاصة بالسيارات والدراجات النارية وإعادة تدويرها وتجهيزها.

وكشفت التحريات أن المتهم يستخد خامات رديئة ومجهولة المصدر ووضع علامات تجارية لماركات عالمية "مُقلدة" ، بقصد طرحها بالأسواق غشاً بذلك جمهور المستهلكين لتحقيق أرباح غير مشروعة، عُثر بداخل المصنع على طن ماء نار مكرر و560 قطعه لوح رصاص خاص بالبطاريات و570 كيلو رصاص و400 بطارية سيارة "مستهلكة"، و500 بطارية معده للبيع "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

بمواجهته إعترف بإدارته للمصنع بدون ترخيص ، وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.