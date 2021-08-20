مدرسة أمام محكمة الاسرة : كان بيعاملنى زى الفراخ الابيذبحها "

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

«خلعته بعد مامسح بشعرى بلاط الشقة» هذا ماقالته مدرسة في دعوى النفقة التي أقامتها ضد طليقها أمام محكمة أسرة المرج، وذكرت أن طليقها ثري ويمتلك الكثير من المحال التجارية، وقضت المحكمة بعد نظر الدعوى بإلزامه بدفع 1200 جنية نفقة شهرية لطفليه.

قالت المدرسة إنها تزوجت شخص أقل منها في المستوى التعليمى، ولم تحسسه في يوم من الأيام التي عاشت معه بأنه أقل منها لكونه تاجر طيور بل كانت تميزه أمام الجميع، لكن مشكلته التي كان يعانى منها أنه في المستوى التعليمى وعملها مدرسة في إحدى مدارس المنطقة.

وتابعت كان يتعامل معها منذ الزواج بطريقة سيئة لكونها من أسرة بسيطة واعتاد معايرتها بمستواهم المادى المتدنى، فكانت تشعر بالإهانة ولم تتمكن من الاستعانة بأسرتها لحل مشاكلها لسخريته منهم.

وأشارت قائلة «رغم اننى من أسرة فقيرة إلا ان أهلى كانوا على مستوى عالى من الخلق وتقدير الصغير قبل الكبير، وللأسف طليقى كان من أسرة ثرية لكنها دون أخلاق، وتحملت أسلوبه السئ في التعامل من أجل أن أعيش مع شخص ينفق على طفليه اللذان اعتاد المعيشة في مستوى اجتماعى عالى، لكنى وجدت أن ما أفعله تضحيه كبيرة سوف تقضى على حياتى، فكان طليقى يعتدى عليه بالضرب المبرح ويلقنى أرضا ويجذبنى من شعرى ماسحا به بلاط الشقة، فقررت العيشة في الفقر أحسن من جنة أمواله وخلعته حتى يكون عبره لكل أمثاله من الرجال».

وأضافت المدعية بأنه هددها بعد الزواج بعدم الإنفاق على طفليه حتى تعود راكعة له، فقررت العمل في وظيفة إضافية كما أقامت ضده دعوى النفقة وانها سوف تستأنف على الحكم وتقدم أوراقا تفيد ثراه، وأنهت حديثها: «طليقى كان بيعاملنى مثل الفراخ إلا كان بيبعها وبيذبحها مش بيمسكنى إلا من رقبتى عند التشاجر معى».