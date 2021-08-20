أخبار عاجلة

غريفيث يخطط لجولة تشمل تركيا ولبنان لـ"فهم أعمق" لأزمة سوريا -
عاد لسكة الانتصارات .. برشلونة يهزم خيتافي بصعوبة -
ضمن معسكره الإعدادي في سلوفينيا.. أخضر الناشئين يفتتح تدريباته -
كتاب جديد لـ"الحويان" للفوز بجائزة عبدالعزيز للجودة -
انتخابات محلية بالجزائر في 27 نوفمبر -
"عسيري": وجود حالات كورونا بين الطلاب أمرٌ متوقَّع ويجب التعامل معه بواقعية -
شاهد.. أمير الجوف يتفقد انطلاقة الدراسة بمدرسة بسكاكا -
إزالة 1080 سيارة تالفة وهيكل مهجور من شوارع الطائف -
الرئيس الأمريكي يهنئ حكومة العراق على استضافتها مؤتمر بغداد: قمة ناجحة ورائدة -
اشتباكات بين الشرطة اليونانية ومحتجين مناهضين للقاحات في أثينا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

مدرسة أمام محكمة الاسرة : كان بيعاملنى زى الفراخ الابيذبحها "

Print
مدرسة أمام محكمة الاسرة : كان بيعاملنى زى الفراخ الابيذبحها " مدرسة أمام محكمة الاسرة : كان بيعاملنى زى الفراخ الابيذبحها "

اشترك لتصلك أهم الأخبار

«خلعته بعد مامسح بشعرى بلاط الشقة» هذا ماقالته مدرسة في دعوى النفقة التي أقامتها ضد طليقها أمام محكمة أسرة المرج، وذكرت أن طليقها ثري ويمتلك الكثير من المحال التجارية، وقضت المحكمة بعد نظر الدعوى بإلزامه بدفع 1200 جنية نفقة شهرية لطفليه.

قالت المدرسة إنها تزوجت شخص أقل منها في المستوى التعليمى، ولم تحسسه في يوم من الأيام التي عاشت معه بأنه أقل منها لكونه تاجر طيور بل كانت تميزه أمام الجميع، لكن مشكلته التي كان يعانى منها أنه في المستوى التعليمى وعملها مدرسة في إحدى مدارس المنطقة.

وتابعت كان يتعامل معها منذ الزواج بطريقة سيئة لكونها من أسرة بسيطة واعتاد معايرتها بمستواهم المادى المتدنى، فكانت تشعر بالإهانة ولم تتمكن من الاستعانة بأسرتها لحل مشاكلها لسخريته منهم.

وأشارت قائلة «رغم اننى من أسرة فقيرة إلا ان أهلى كانوا على مستوى عالى من الخلق وتقدير الصغير قبل الكبير، وللأسف طليقى كان من أسرة ثرية لكنها دون أخلاق، وتحملت أسلوبه السئ في التعامل من أجل أن أعيش مع شخص ينفق على طفليه اللذان اعتاد المعيشة في مستوى اجتماعى عالى، لكنى وجدت أن ما أفعله تضحيه كبيرة سوف تقضى على حياتى، فكان طليقى يعتدى عليه بالضرب المبرح ويلقنى أرضا ويجذبنى من شعرى ماسحا به بلاط الشقة، فقررت العيشة في الفقر أحسن من جنة أمواله وخلعته حتى يكون عبره لكل أمثاله من الرجال».

وأضافت المدعية بأنه هددها بعد الزواج بعدم الإنفاق على طفليه حتى تعود راكعة له، فقررت العمل في وظيفة إضافية كما أقامت ضده دعوى النفقة وانها سوف تستأنف على الحكم وتقدم أوراقا تفيد ثراه، وأنهت حديثها: «طليقى كان بيعاملنى مثل الفراخ إلا كان بيبعها وبيذبحها مش بيمسكنى إلا من رقبتى عند التشاجر معى».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ القليوبية يكلف لجنة بمعاينة سور مركز شباب ميت الدريج (صور)

محافظ القليوبية يكلف لجنة بمعاينة سور مركز شباب ميت الدريج (صور)

ماكرون: الحوار مع طالبان لا يعني «اعترافا» بهم

ماكرون: الحوار مع طالبان لا يعني «اعترافا» بهم

الاتحاد السكندري يُعلن التعاقد مع صفقتين

الاتحاد السكندري يُعلن التعاقد مع صفقتين

الزمالك يصدر بيانا ناريا ضد اتحاد الكرة ويعلن أول خطواته ضد إيقاف شيكابالا ولاعبي الفريق

الزمالك يصدر بيانا ناريا ضد اتحاد الكرة ويعلن أول خطواته ضد إيقاف شيكابالا ولاعبي الفريق