أمانة الشرقية تضبط 84 مخالفة للإجراءات الاحترازية

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نفذت 1390 جولة على المنشآت التجارية والغذائية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1390 جولة رقابية، وجولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، على المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها ضبط 84 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا".

وأكّدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثفة، للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والاشتراطات البلدية، مع تشديدها على التقيد بالأنظمة الوقائية، وتطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة، وتعزيز الجانب التوعوي والرقابي، ورفع معدلات الامتثال بالشراكة مع جميع الجهات الحكومية من خلال مبادرات التوعية التي تنفذها الأمانة مثل مبادرة "ممتثل" في جميع مدن ومحافظات المنطقة.

ودعت الجميع إلى الإبلاغ عن أية مخالفات يتم التجاوز بها للإجراءات الاحترازية والوقائية، عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجتها.