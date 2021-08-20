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رسمياً.. تستضيف نصف نهائي ونهائي دوري أبطال آسيا

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رسمياً.. السعودية تستضيف نصف نهائي ونهائي دوري أبطال آسيا رسمياً.. تستضيف نصف نهائي ونهائي دوري أبطال آسيا
بعد قرار إقامة جميع مباريات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة

رسمياً.. السعودية تستضيف نصف نهائي ونهائي دوري أبطال آسيا

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رسمياً، إقامة ربع نهائي ونصف نهائي "غرب" ونهائي دوري أبطال آسيا للنسخة الحالية في .

وقال الاتحاد الآسيوي في بيان: سيقام ربع نهائي ونصف نهائي دوري أبطال آسيا 2021 لمنطقة الغرب، إلى جانب نهائي البطولة في السعودية، وذلك بانتظار تأكيد المكتب التنفيذي في الاتحاد على قرار لجنة المسابقات الذي صدر يوم 18 أغسطس 2018، بخصوص استضافة مباريات الأدوار الإقصائية بنظام التجمع.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قرر، في 5 يوليو، إقامة جميع مباريات الأدوار الإقصائية من جولة واحدة في دوري أبطال آسيا 2021.

وستقام مباريات دور الـ16 بين 13 و15 سبتمبر في منطقة الغرب بينما تسحب قرعة دور الثمانية في 17 من الشهر نفسه.

وسيقام الدوران ربع النهائي ونصف النهائي خلال الفترة من 16 إلى 19 أكتوبر، على أن تقام المباراة النهائية يوم 23 نوفمبر.

ومن المقرر أن يلعب الهلال السعودي مع استقلال طهران الإيراني في دوري الـ16، في حين يلعب النصر مع تركتور سازي تبريز الإيراني، والشارقة الإماراتي مع مواطنه الوحدة، وبرسيبوليس الإيراني مع استقلال دوشنبه الطاجكي.

في حين يلعب أولسان هيونداي الكوري الجنوبي مع كاواساكي فرونتال الياباني، وناغويا غرامبوس الياباني مع دايغو الكوري الجنوبي، وجيونبك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي مع بانكوك جلاس باثوم يونايتد التايلاندي، وسيريزو أوساكا االياباني مع بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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