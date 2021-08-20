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وزيرة الثقافة تعلن إطلاق المرحلة الثانية من المواجهة والتجوال بالمحافظات

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وزيرة الثقافة تعلن إطلاق المرحلة الثانية من المواجهة والتجوال بالمحافظات وزيرة الثقافة تعلن إطلاق المرحلة الثانية من المواجهة والتجوال بالمحافظات

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أعلنت الفنانة الدكتورة ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة عن اطلاق المرحلة الثانية من مسرح التجوال والمواجهة بالمحافظات والذى ينفذه البيت الفنى للمسرح برئاسة الفنان اسماعيل مختار ممثلا في فرقة المواجهة والتجوال بقيادة المخرج عادل حسان وبالتنسيق مع باقى الفرق التابعة وذلك مساء السبت 21 اغسطس بالمسرح القومي .

قالت «عبدالدايم» إن خطة مسرح المواجهة والتجوال في المرحلة الثانية تشمل تقديم 15 عرضا في 200 قرية مصرية بمشاركة جميع فرق بيت المسرح هذا إلى جانب المشاركة في المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي اطلقها الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية حيث يتم تقديم 145 ليلة عرض في القرى والمناطق المستهدفة وذلك اعتبارا من أغسطس الجاري وحتى منتصف شهر يناير المقبل وتتم بالتعاون مع وزارات الداخلية، الشباب والرياضة، التضامن الاجتماعي، إلى جانب الهيئة العامة لقصور الثقافة وعدد من الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني، واكدت ان مشروع مسرح المواجهة والتجوال يهدف إلى مجابهة التطرف والتعصب واعلاء رايات التنوير في ربوع وتحقيق العدالة الثقافية بين ابناء الوطن، مشيرة ان العروض التي يشملها المشروع توجه العديد من الرسائل الايجابية التي تدعو الشباب للعمل وبذل الجهد لتحقيق المستقبل المشرق للبلاد .

من جانبه قال رئيس بيت المسرح إن المرحلة الثانية تشهد تضاعف عدد العروض والقرى التي تستضيفها حيث من المقرر اقامة 325 ليلة عرض، وهو ٣ أضعاف عدد ليالي العرض في المرحلة الاولى التي تم تنفيذها خلال الفترة من فبراير إلى يونيو 2021 .

وقال مدير فرقة مسرح المواجهة والتجوال ان المرحلة الثانية من المشروع تبدا بعرض «ولاد البلد» من إنتاج فرقة المسرح الحديث وعرض «ذهب الليل» من إنتاج فرقة مسرح الاسكندرية بمحافظة البحيرة بقرى كفر الدوار، وعرض«محطة مصر» من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس بمحافظة الشرقية .

المصرى اليوم

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