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"مباحث ": ضبط 1334 قضية خلال 24 ساعة

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"مباحث التموين": ضبط 1334 قضية خلال 24 ساعة "مباحث ": ضبط 1334 قضية خلال 24 ساعة

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واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى ، وتمكنت من ضبط 1334 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة .

وتمكنت الحملات من ضبط 5٫75 طن كبدة مجمدة، غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة بحوزة مالك مصنع لمصنعات اللحوم بدون ترخيص بمحافظة القليوبية .

وفى الشرقية تم ضبط 2٫5 طن مقطعات دواجن غير صالحة للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين ، وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة، بحوزة مالك مجزر لذبح الدواجن بدون ترخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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