ضبط 4 مصانع لتدوير مشتقات البترول بالجيزة

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية، من ضبط 4 مصانع بدون ترخيص، بتهمة تدوير مشتقات البترول بالجيزة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع وشركات عشوائية فـى مجال تصنيع المستلزمات والمخلفات البلاستيكية والمبيدات والمخصبات الزراعية والمنتجات المغشوشة والمقلدة ، بإستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق محافظة الجيزة.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبط 4 مصانع ومخزن عشوائية بدون ترخيص، لتدوير المشتقات البترولية والمخلفات البلاستيكية والمعدنية وإنتاج وتعبئة منتجات الألبان، وضبط المديرين المسئولين عنهم بمدينة أكتوبر بالجيزة بإجمالى مضبوطات بلغت، و19 طن مخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر و25 طن مخلفات معدنية مجهولة المصدر ومعدة للتداول و32 طن مواد خام ومنتج نهائى لمنتجات ألبان مصنعة من مواد مجهولة المصدر و19 طن مشتقات بترولية ومواد كيميائية مجهولة المصدر لدهانات وبويات مغشوشة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.