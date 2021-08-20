سقوط "حرامي" المنازل بالمعصرة

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تمكنت مباحث القاهرة من ضبط مسجل خطر بتهمة سرقة المنازل بالمعصرو بمحافظة القاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بإكتشافه كسر كالون الشقة سكنه وسرقة شاشة عرض وهاتف محمول من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عاطل له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته إعترف بمزاولته نشاط إجرامى تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب كسر الكالون، وأنه وراء إرتكاب الواقعة ، وأقر بإرتكابه 3 حوادث بذات الأسلوب، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.