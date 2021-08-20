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ضبط شخصين بتهمة الإختلاس بالغربية

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ضبط شخصين بتهمة الإختلاس بالغربية ضبط شخصين بتهمة الإختلاس بالغربية

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تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط شخصين بتهمة بتهمة الإختلاس بمحافظة الغربية.

وتبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من مسئول بأحد البنوك الغربية، بشأن تضرر البنك من قيام بعض مسؤلى محلج قطن بالغربية بالتواطؤ مع صاحب شركة لتجارة وتصدير الأقطان ، وتقديم مستندات تفيد وجود كمية من الأقطان خاصة بالشركة مودعة لدى المحلج على غير الحقيقة ، وذلك كضمان للحصول على قرض من البنك ، مما مكن صاحب الشركة من الحصول على القرض دون وجه حق.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة وأن وراء ذلك أحد مسؤلى محلج قطن ومسئول بشركة لتجارة وتصدير الأقطان والمحاصيل الزراعية، وقيامهما بالإستيلاء على أموال البنك من خلال تزوير خطابات منسوبة للجهات والهيئات الحكومية لتقديمها للبنك على النحو المشار إليه ، كضمان للحصول على قرض قيمته 8 مليون جنيه مما سهل الإستيلاء على قيمة القرض والإضرار العمدى بأموال البنك.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة ، وتعهدا برد المبالغ المالية المستولى عليها.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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