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رفع 176 طن مخلفات بالحوامدية (صور)

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قامت محافظة الجيزة بحملة نظافة بمدينة الحوامدية والقري التابعة لها وتم رفع ( ١٧٦ ) طن قمامة فضلا عن تجريد ورفع الاتربة بطريقة اسيوط، وقص وتقليم وري الاشجار بطريق مصر اسيوط .

كما تم اصلاح اعطال مياه الشرب في شارع الصفا والمروه وشارع مجمع المدارس وشارع الوفاء العزبه الشرقيه .

وصيانة لصرف الصحي في شارع الترب وشارع الأمين وعزبه خطاب والأربعين شقه وشارع محمد فريد والساحه .

و غلق وتشميع ورشة الومنتال بشارع الرشاح خلف العطور لمخالفته لمواعيد الحظر وتحرير ٣ محاضر اشغال طريق للمخالفين.

المصرى اليوم

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