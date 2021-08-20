رفع 176 طن مخلفات بالحوامدية (صور)
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قامت محافظة الجيزة بحملة نظافة بمدينة الحوامدية والقري التابعة لها وتم رفع ( ١٧٦ ) طن قمامة فضلا عن تجريد ورفع الاتربة بطريقة مصر اسيوط، وقص وتقليم وري الاشجار بطريق مصر اسيوط .
كما تم اصلاح اعطال مياه الشرب في شارع الصفا والمروه وشارع مجمع المدارس وشارع الوفاء العزبه الشرقيه .
وصيانة لصرف الصحي في شارع الترب وشارع الأمين وعزبه خطاب والأربعين شقه وشارع محمد فريد والساحه .
و غلق وتشميع ورشة الومنتال بشارع الرشاح خلف العطور لمخالفته لمواعيد الحظر وتحرير ٣ محاضر اشغال طريق للمخالفين.