جامعة الوادي الجديد تعلن استعدها لإجراء التنسيق الالكتروني لطلاب الثانوية العامة

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أكد الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، إنه تم الإستعداد لبدء أعمال التنسيق الإلكتروني للطلاب الناجحين بالثانوية العامة المرحلة الأولى غدا السبت، حيث تم تجهيز المعمل الإلكتروني بالمبنى الإدارى للجامعة لإستقبال الطلاب .

وقال إن الأجهزة متصلة بشبكة انترنت فائق السرعة تحت إشراف، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بالإضافة إلى تواجد عدد من العاملين اللذين لهم خبرة عالية في مجال التنسيق الإلكترونى خلال السنوات الماضية لتقديم كافة الخدمات للطلاب أثناء التقديم واختيار الرغبات.

وأشار إلى أنه تم التشديد على الإلتزام بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لضمان حماية الطلاب والعاملين من فيروس كورونا المستجد.