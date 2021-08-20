أخبار عاجلة

غريفيث يخطط لجولة تشمل تركيا ولبنان لـ"فهم أعمق" لأزمة سوريا -
عاد لسكة الانتصارات .. برشلونة يهزم خيتافي بصعوبة -
ضمن معسكره الإعدادي في سلوفينيا.. أخضر الناشئين يفتتح تدريباته -
كتاب جديد لـ"الحويان" للفوز بجائزة عبدالعزيز للجودة -
انتخابات محلية بالجزائر في 27 نوفمبر -
"عسيري": وجود حالات كورونا بين الطلاب أمرٌ متوقَّع ويجب التعامل معه بواقعية -
شاهد.. أمير الجوف يتفقد انطلاقة الدراسة بمدرسة بسكاكا -
إزالة 1080 سيارة تالفة وهيكل مهجور من شوارع الطائف -
الرئيس الأمريكي يهنئ حكومة العراق على استضافتها مؤتمر بغداد: قمة ناجحة ورائدة -
اشتباكات بين الشرطة اليونانية ومحتجين مناهضين للقاحات في أثينا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«المحامين»: مدير أمن بورسعيد وعد بتذليل عقبات عمل المحامين بالمحافظة

Print
«المحامين»: مدير أمن بورسعيد وعد بتذليل عقبات عمل المحامين بالمحافظة «المحامين»: مدير أمن بورسعيد وعد بتذليل عقبات عمل المحامين بالمحافظة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت نقابة المحامين، عن استقبال اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، أمس الأربعاء، مجلس نقابة المحامين الفرعية، برئاسة صفوت عبدالحميد، نقيب الفرعية.

وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للنقابة على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، أن مجلس النقابة الفرعية، قدم التهنئة لمدير الأمن الجديد، وشكر الشرطة على حماية المنشآت الحيوية والاقتصادية والتعاون في إطار تطبيق القانون.

وناقش النقيب وأعضاء المجلس الفرعي، مع مدير الأمن، بعض المشكلات العملية، والمهنية، التي يلاقيها أعضاء الجمعية العمومية لمحامين ببورسعيد، وتم الاتفاق على تذليل كل هذه العقبات، والمشاكل وحلها في إطار من الود وتطبيق القانون بالتعاون بين المجلس ومديرية أمن بورسعيد، مشيدين بجهود وتضحيات رجال الشرطة، في سبيل حفظ الأمن بالمحافظة.

وحضر اللقاء أعضاء مجلس نقابة المحامين ببورسعيد: خالد عبدالرحمن، ومحمد عبده سالم، وممدوح شمس، وأحمد السيد الزلاط، وحسناء السمبسكاني، ومحمد صالح، ورضا رخا، وأحمد همام، كما حضره من جانب مديرية الأمن، اللواء مدحت عبدالرحيم مساعد مدير الأمن، والعميد محمد الجمسي مدير إدارة البحث الجنائي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ القليوبية يكلف لجنة بمعاينة سور مركز شباب ميت الدريج (صور)

محافظ القليوبية يكلف لجنة بمعاينة سور مركز شباب ميت الدريج (صور)

ماكرون: الحوار مع طالبان لا يعني «اعترافا» بهم

ماكرون: الحوار مع طالبان لا يعني «اعترافا» بهم

الاتحاد السكندري يُعلن التعاقد مع صفقتين

الاتحاد السكندري يُعلن التعاقد مع صفقتين

الزمالك يصدر بيانا ناريا ضد اتحاد الكرة ويعلن أول خطواته ضد إيقاف شيكابالا ولاعبي الفريق

الزمالك يصدر بيانا ناريا ضد اتحاد الكرة ويعلن أول خطواته ضد إيقاف شيكابالا ولاعبي الفريق