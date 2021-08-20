«المحامين»: مدير أمن بورسعيد وعد بتذليل عقبات عمل المحامين بالمحافظة

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أعلنت نقابة المحامين، عن استقبال اللواء حسني عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، أمس الأربعاء، مجلس نقابة المحامين الفرعية، برئاسة صفوت عبدالحميد، نقيب الفرعية.

وبحسب بيان نشرته الصفحة الرسمية للنقابة على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، أن مجلس النقابة الفرعية، قدم التهنئة لمدير الأمن الجديد، وشكر الشرطة على حماية المنشآت الحيوية والاقتصادية والتعاون في إطار تطبيق القانون.

وناقش النقيب وأعضاء المجلس الفرعي، مع مدير الأمن، بعض المشكلات العملية، والمهنية، التي يلاقيها أعضاء الجمعية العمومية لمحامين ببورسعيد، وتم الاتفاق على تذليل كل هذه العقبات، والمشاكل وحلها في إطار من الود وتطبيق القانون بالتعاون بين المجلس ومديرية أمن بورسعيد، مشيدين بجهود وتضحيات رجال الشرطة، في سبيل حفظ الأمن بالمحافظة.

وحضر اللقاء أعضاء مجلس نقابة المحامين ببورسعيد: خالد عبدالرحمن، ومحمد عبده سالم، وممدوح شمس، وأحمد السيد الزلاط، وحسناء السمبسكاني، ومحمد صالح، ورضا رخا، وأحمد همام، كما حضره من جانب مديرية الأمن، اللواء مدحت عبدالرحيم مساعد مدير الأمن، والعميد محمد الجمسي مدير إدارة البحث الجنائي.