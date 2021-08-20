تحديثات كبرى من "تويتر" على منظومة الرسائل الخاصة

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قررت منصة التدوين المصغر الأشهر في العالم "تويتر" إدخال جملة من التحديثات الكبرى على منظومة الرسائل الخاصة.

وأوضح التقرير المنشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تويتر قرر أن يدخل تعديلات كبرى لوظائف المراسلة الخاصة بالمستخدمين، حيث أضافت عددًا من التحسينات المختلفة.

ويمكن حاليًا من خلال تحديث "تويتر" أن تشارك نفس التغريدة على 20 حسابًا مختلفًا بشكل منفصل.

وأضافت "تويتر" أيضا زر التمرير السريع، حتى يمكن الانتقال بسرعة بين أحد الرسائل، وكذلك إلقاء نظرة سريعة على أي مراسلات سابقة.

ودعمت تويتر أيضًا رسائل الخاصة بتقنية التنظيف المعتمد على الطابع الزمني، بحيث يمكن تجميع الرسائل حسب التاريخ.