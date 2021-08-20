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رئيس مركز ومدينة المنيا يوجه بحماية الأهالي من أخطار كوبري وكورنيش النيل (صور)

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أبدى اللواء أركان حرب ياسر عبدالعزيز، رئيس مركز ومدينة المنيا، ملاحظات بشأن أعمدة الإنارة بكورنيش النيل، بعد مروره على الكورنيش للرقابة والمتابعة لاحتياجات وأمان المواطنين، وملاحظته وجود فتحات ببعض أعمدة الإنارة، كما شدد على غلق فتحة بين كوبري وسلم، قرب إحدى القري قد تشكل خطر على المواطنين.

و بدوره أشرف الدكتور رجب قاياتي، نائب رئيس مركز ومدينة المنيا، على تنفيذ ملاحظات وتوجيهات رئيس مركز ومدينة المنيا، وتابع استكمال اعمال عمليات غلق و«لحام» الفتحات الموجودة بأعمدة الإنارة بكورنيش النيل، لحماية مرتادي الكورنيش والأطفال أخطار الاسلاك المكشوفة، والحيلولة دون وقوع سرقات للتيار الكهربائي من هذه الأعمدة.

ومن جانبها أجرت الوحدة المحلية لقرية «نزلة حسين»، التابعة لمركز المنيا، عملية تغطية ولحام «واقي معدني» لفتحة بين كوبري النيل والسلم الاوسط من الجهة الشمالية بطول ٢ متر، كانت تمثل خطر على المواطنين، وتم تغطيتها بالكامل.

رئيس مركز المنيا يوجه بغلق فتحات بكوبري وأعمدة إنارة
رئيس مركز المنيا يوجه بغلق فتحات بكوبري وأعمدة إنارة
رئيس مركز المنيا يوجه بغلق فتحات بكوبري وأعمدة إنارة
رئيس مركز المنيا يوجه بغلق فتحات بكوبري وأعمدة إنارة
رئيس مركز المنيا يوجه بغلق فتحات بكوبري وأعمدة إنارة
رئيس مركز المنيا يوجه بغلق فتحات بكوبري وأعمدة إنارة
رئيس مركز المنيا يوجه بغلق فتحات بكوبري وأعمدة إنارة

المصرى اليوم

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