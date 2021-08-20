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تعرف على حكاية الضابط المتقاعد والتمثال الأثرى فى 15 مايو

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تعرف على حكاية الضابط المتقاعد والتمثال الأثرى فى 15 مايو تعرف على حكاية الضابط المتقاعد والتمثال الأثرى فى 15 مايو

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ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة،ضابط متقاعد و3 آخرين عثر بحوزتهم على تمثال اثرى ،دلت التحريات ان الضابط أبلغ رجال الشرطة بقيام 3 أشخاص ببيع تمثال اثرى فى 15 مايو .

توجهت قوة من القسم والقت القبض على المتهمين وبحوزتهم التمثال ،بمناقشتهم تبين ان الضابط المبلغ وتبين أن الضابط المتقاعد قام بشراء تمثال مزيف لبيعه على انه تمثال اثرى، وتقابل مع ال3 أشخاص ليبيع التمثال لهم وفور اكتشافهم أنه مزيف، اخترمت في زهنه فكرة الإبلاغ عنهم بتهمة حيازة تمثال اثري خوفا من ان يتعدوا عليه وألقت مباحث القسم القبض على طرفي الواقعة.

المصرى اليوم

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