نقيب محامين جنوب القليوبية يكشف تفاصيل إصابة محامي بإطلاق نار بمحكمة القناطر

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أعلن مجدي حافظ، نقيب محامين جنوب القليوبية، تفاصيل ما حدث في نيابة القناطر الخيرية، منذ يومين، من إطلاق أعيرة نارية، أدت إلى إصابة أحد المحامين من دائرة المناشي، وبعض أفراد الشرطة.

وقال حافظ، في منشور نشرته صفحة النقابة العامة للمحامين الرسمية، بموقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»، إن أمين شرطة مقيم بالبرادعه قامت زوجته بشكايته فاصطنع محضر صلح وتنازل، ولدى علمها بحفظ المحضر، تظلمت وأعيد للتحقيق، ولدى مثولها رفقة دفاعها، فوجئ الحاضرون بأمين الشرطة مستخدمًا سلاح ناري، وأطلق منه عدة أعيره نارية أصابت الزميل إبراهيم قطب من دائرة المناشي، وأمين شرطة من حرس النيابة».

وأكد النقيب الفرعي، أنه عقب متابعة الموضوع تبين أن المحامي بخير، حيث أصابه المقذوف في كتفه، وأحدث كسر مضاعف بالعظام، وتم تحويله إلى مستشفى الهلال، وكذلك أحد أفراد الشرطه أصابه المقذوف في وجهه ونقل إلى مستشفى العجوزه.

وتوجه نقيب محامين جنوب القلويوبية بالشكر لأشرف عبدالغني، الذي عاصر الواقعة، ومحمود الجيوشي الذي انتقل لمستشفى قليوب رفقة زملاء أخرين من الجيزة، للإطمئنان على حالة زميلهم، ومتابعة تلقيه الرعاية الصحية اللازمة.

لقى أمين شرطة مصرعه، وأصيب اثنان آخران، إثر قيام أمين شرطة بإطلاق الرصاص عليهم في محيط محكمة القناطر الخيرية، بسبب تحرير زوجته محضرا ضده في نيابة القناطر، حيث تشاجر مع حرس المحكمة وأخرج سلاحه وأطلق الرصاص بطريقة عشوائية، ما أسفر عن مصرع أمين شرطة وإصابة اثنين آخرين، بينهم المحامي المذكور.