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غلق وتشميع ٢١ محلاً بدون ترخيص ومصادرة ٧٨ توك توك في الجيزة

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غلق وتشميع ٢١ محلاً بدون ترخيص ومصادرة ٧٨ توك توك في الجيزة غلق وتشميع ٢١ محلاً بدون ترخيص ومصادرة ٧٨ توك توك في الجيزة

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واصلت محافظة الجيزة حملاتها لضبط المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها من غلق وتشميع في إطار تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لرؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات على مدار اليوم للتصدي لظاهرة الإشغالات وكافة أشكال التعدي الموجودة بالطرق العامة لتيسير الحركة المرورية.

شن حى بولاق الدكرور حملة إشغالات مكبرة شملت شوارع «ناهيا وطابق الديابه والمصرف وأكتوبر والعشرين ومنطقة العلا وأحمد حمدى وأحمد ماهر وبهجت والشوربجى وأسماعيل العسرى وشارع حسن محمد حسن وعباس العقاد وفاطمه الزهراء وأبوالنجا والمساكن والاربعين وترعة عبدالعال 2 احمدالخطيب» والتي أسفرت عن غلق وتشميع ٢١ محل لمزاولة أنشطة دون الحصول على التراخيص اللازمة إلى جانب ضبط عدد ٧٨ مركبة توك توك و٧ سيارات ميكروباص و3 سيارة نقل لإعاقه حركة سير المارة والتعدي على الطريق بالاضافع إلى رفع و٣٨٣ كرسى متنوع و٢٧ تروسيكل لباعه جائلين و٥ ميزان و٣ ترابيزة و٣ ثلاجه و٢ شمسية و٢ مرجيحة كبيرة و٢ ونش و٨ شيشة و٢ استاند و٢ تروللى و١٥ ماكينة خياطة و٤ باب حديد و٣ براويطه .

كما تم إزالة أعمال بناء مخالف في المهد وكذا إزالة جمالون على أرض فضاء وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات بمخازن الحى وذلك بمتابعه عبدالله نور رئيس حي بولاق الدكرور .

المصرى اليوم

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