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مصرع وإصابة 5 في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد

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مصرع وإصابة 5 في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد مصرع وإصابة 5 في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد

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لقيت سيدتين مصرعهما، صباح اليوم الجمعة، وأصيب ثلاثة آخرين بينهم طفل عمر عام في حادث انقلاب سيارة بطريق باريس الاقصر بنطاق محافظة الوادي الجديد، وعلي الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف إلى موقع الحادث لنقل المصابين والمتوفيين.

تلقي اللواء محمود فاروق مدير أمن الوادي الجديد بلاغا من إدارة النجدة يفيد وقوع حادث في طريق باريس الاقصر حيث اسفر الحادث عن مصرع واصابة خمسة من اسرة واحدة وهم عزه صلاح يوسف (متوفية)، سعدية أحمد زايد (متوفية ) وإصابة كلا وحيد طلعت فتحي عبدالنعيم 35، نهله صلاح يوسف 27 سنه، وطفل عمر عام .

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابيين والمتوفيين إلى مستشفي الخارجة العام وتم تحرير محضر بالواقعه واحالته للنياية العامه لمباشرة التحقيقات.

المصرى اليوم

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