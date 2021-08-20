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الجيزة: ضبط 3.2 طن لحوم ومشتقاتها غير صالحة للاستهلاك بإمبابة

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الجيزة: ضبط 3.2 طن لحوم ومشتقاتها غير صالحة للاستهلاك بإمبابة الجيزة: ضبط 3.2 طن لحوم ومشتقاتها غير صالحة للاستهلاك بإمبابة

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كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن وبالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى ومديرية ومباحث بشن حملات مكبرة لضبط أى لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية أو مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى والتحفظ عليها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وشدد على مواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين إضافة إلى التصدي لأي مخالفة بكل حزم في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة والحد من انتشاره وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

وأشار إلى أن محافظة الجيزة من خلال أجهزتها بحى شمال الجيزة وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين تمكنت من ضبط 3,2 طن لحوم (دوبريهات ودهون حيوانية ) غير مطابقه للمواصفات القياسية ولا تصلح للإستهلاك الادمى وذلك خلال حملات تم تنفيذها على مخزن وثلاجه حفظ لحوم تابع لمطعم بشارع أبو بكر الصديق بأرض الجمعية بأمبابة بحى شمال الجيزة مؤكداً على مواصلة المجهودات لتحقيق الدور الرقابي ومواجهة جشع بعض المنشأت من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين .

من جانبه أكّد الدكتور أشرف إسماعيل مدير مديرية الطب البيطري أنَّ المظبوطات التى تم التحفظ عليها غير صالحه للاستخدام الادمى وبها تغيرات فى الخواص الطبيعية وتصدر منها روائح كريهه نظرا لفسادها مؤكداً على تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

وفى نفس الاطار قام حى شمال الجيزة بمتابعه من أشرف بكر رئيس الحى بغلق وتشميع المطعم ( كبابجى ) والمخزن التابع للمحل بعد ضبط كميات اللحوم الفاسدة به واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .

المصرى اليوم

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