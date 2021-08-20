لمدة ٣ أيام .. غلق جزئي لشارع أحمد عرابي بالجيزة لإصلاح كابل كهربائي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعلن محافظة الجيزة عن قيام شركه جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بأعمال إصلاح كابل كهربائي ( جهد متوسط ) لخدمة منطقة المهندسين الأمر الذي يستدعي قيام الشركة المنفذة بإجراء قطع عرضي جزئي لشارع أحمد عرابي أمام سنترال المهندسين بالإتجاهين.

وتوضح بأنه سيتم إجراء غلق جزئي لشارع أحمد عرابي في الإتجاهين بالموقع المشار إليه لمده ٣ أيام وذلك إبتداء من يوم الجمعة الموافق ٢٠ / ٨/ ٢٠٢١ وحتي صباح يوم الأحد الموافق ٢٢ / ٨ /٢٠٢١ علي ان تكون الأعمال إبتداء من الساعة ٢ صباحاً وحتى الساعة ٦ صباحاً فقط طوال فتره الأعمال دون تعطيل حركه المرور.

ومن جانبه، وجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي العجوزة بالمتابعة الميدانية للأعمال ورد الشيء لآصله بالطريق فور إنتهاء الأعمال وبالطرق الفنية المناسبة لعدم إعاقة الحركة المرورية.

وسوف تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال لضمان أمن وسلامة المواطنين وتم تعيين الخدمات المروريه اللازمه لتسيير الحركة المرورية .