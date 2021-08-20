مدير املاك بني سويف تقنين اوضاع ٢٨٠٩ مواطنا على أراضي الدولة

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قال أحمد إبراهيم مدير عام أملاك الدولة ببني سويف، أن اللجنة العليا لتقنين أراضي أملاك الدولة وافقت برئاسة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني على تقنين 2809 طلبا، خلال الفترة الماضيه من بينهم ٤٤ طلب تم الموافقه عليهم أثناء انعقاد اللجنة نهاية الأسبوع الحالي، بعد أن استوفى المواطنين الشروط المطلوبة من قبل اللجنة.

وقال «إبراهيم»، إن اجمالي عقود الأراضي التي تم تحريرها للمواطنيين بلغ 1467 عقدا موزعين ما بين (1040عقود مباني+427عقد زراعة)، وجاري البت في باقي الطلبات تباعا بعد استيفاء الخطوات والإجراءات المطلوبة وفق القانون واللوائح المنظمة لذلك.

كان الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الاجتماع تراس اجتماع اللجنة العليا للبت في طلبات التقنين على أراضي أملاك الدولة، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، اللواء جمال مسعود السكرتير العام، والمستشار العسكرى للمحافظة، ولمياء جلال المشرفة العام على الأمانة الفنية باللجنة، أحمد إبراهيم مدير عام الأملاك ورؤساء الوحدات المحلية والتنفيذيين المعنيين أعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع تمت قبول تظلمين والموافقة على 44 طلب تقنين جديد.