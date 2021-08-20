طلب إحاطة لوزير التعليم العالي لتوفير أماكن لطلاب الشهادات المعادلة بالجامعات المصرية

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قدمت النائبة سوسن حسني حافظ، عضو مجلس النواب ، طلب إحاطة الى المستشار حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، بشأن استغاثات أولياء أمور طلبة الشهادات المعادلة العربية.

وقالت النائبة فى طلبها، إن الطلاب يستغيثون من الظلم الواقع عليهم بسبب نظام احتساب نسبة الدرجات الخاصة بهم، مؤكدين: هل يعقل ان نحصل علي 99% ولا نجد أماكن في الجامعات المصرية الحكومية.

وأكدت النائبة في طلب الإحاطه، أن الفجوة بين الطلاب المصريين الحاصلين علي شهادة الثانوية العامه في الخارج والحاصلين عليها في مصر حوالي 19.5 %، وهي نسبة كبيرة تعصف بأحلام هؤلاء الطلاب وطموحاتهم في تبوأ مكانة في المجتمع .

وشددت علي ضرورة قيام وزارة التعليم العالي بإعادة النظر في مجموع الدرجات للطلاب المصريين الحاصلين علي الثانويه العامه حتي يتسني لهم الالتحاق بالكليات المصرية المتاحة لهم .