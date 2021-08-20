أوقاف الأقصر تستقبل الدفعة الخامسة من لحوم صكوك الأضاحي

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أعلنت مديرية أوقاف الأقصر، إنه فى اطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعى لوزارة الأوقاف تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية ومن بين مفردات هذا الدور مشروع صكوك الاضاحى، فقد تم استقبال الدفعة الخامسة من الدفعات المخصصة من لحوم صكوك الاضاحى لهذا العام، وقدرها 4 طن، وذلك لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوى المحافظة، ليكون إجمالى ما وصل المحافظة 20 طن.

وقال محمد سيد عبد الدايم، إن ذلك فى اطار من الود والحب والاحترام والاهتمام الذى توليه الدولة بكافه مؤسساتها لهذه الأسر وتحت إشراف كامل من جميع الجهات ذات الاختصاص بالوزارة والمديرية والمحافظة.

واضاف أن مديرية أوقاف الأقصر قد استقبلت عدد 20 طن من لحوم صكوك الاضاحى حتى اليوم وذلك لتوزيع هذه اللحوم على الأسر المستحقة وقد تم التوزيع بحضوره، والشيخ محمود مصطفى المفتش العام بالوزارة والشيخ صلاح نور عبدالعال وكيل المديرية والشيخ أحمد أمين أحمد رئيس قسم المساجد بالمديرية .