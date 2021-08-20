للمرة الثانية.. اجتماع بالأقصر مع ممثلي النقل البطئ للاستعداد للموسم السياحي الجديد

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عقد العميد طارق لطفي رئيس مدينة الأقصر، للمرة الثانية في أقل من ٧٢ ساعة، اجتماعا موسعا، مع ممثلي ومسؤولي النقل البطيء، وبحضور ممثلي الأجهزة الأمنية (العميد هاني بدران ممثلاً عن شرطة السياحة والآثار والرائد أحمد فاروق شرطة مرور الأقصر والرائد بهاء أبوعايد شرطة مرافق الأقصر)، وذلك للتنسيق والتأكيد على التزام سائقي الحنطور فيما يتخذ من قرارات مهمة جديدة تسهم في تهيئة وإنجاح الموسم السياحي الجديد.

وشهد الاجتماع مناقشة مشكلة سائقي عربات الحنطور داخل نطاق المدينة والعمل على حلها بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية والأجهزة المعنية، حيث أشار «لطفي» إلى استعداد جميع الأجهزة التنفيذية والأمنية للموسم السياحي والعمل على توفير كل متطلبات السياح بسهولة، مؤكدا على ضرورة الالتزام بتحديد أماكن انتظار عربات الحنطور منعا للعشوائية فضلاِ عن وضع بيان تسعيرة ركوب لعربات الحنطور بمدينة الأقصر لعام ٢٠٢١، للمصري وللسائح الأجنبي .

وأوضح لطفى أن مطالبات أصحاب عربات الحنطور سيتم عرضها على المحافظ مصطفى ألهم، بجانب التشديد على الحفاظ على نظافة المدينة من روث الخيول ونظافة عربات الحنطور، وتوفير كافة الأجواء المناسبة استعداداً لاستقبال الأفواج السياحية خلال الموسم السياحي بكامل الجاهزية.

كما وجه رئيس مدينة الأقصر، خلال اللقاء التأكيد بفتح باب الترخيص لعربات الحنطور المنتهية ترخيصها مشيرا إلى أنه تم ترخيص ٤٨ عربة حنطور حتى الأن، وجار تسليم أصحابها زياً خاصا موحداً والالتزام بتركيب اللوحات معدنية وعدم طمسها وتحرير بيان تسعيرة ركوب لجميع الأماكن بكل عربة على أن يتم مصادرة أي عربة حنطور غير مرخصة بعد ذلك أو يقودها القاصرين أو حديثي السن، للحد من مخالفات سائقي «الحنطور»، ومن يخالف ذلك سيتخذ ضدة كافة الإجراءات القانونية، وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري أمام السائحين الأجانب وزائري المحافظة السياحية.