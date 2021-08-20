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مدرس يكسر العمود الفقرى لمدير المدرسة بالجيزة..تفاصيل

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مدرس يكسر العمود الفقرى لمدير المدرسة بالجيزة..تفاصيل مدرس يكسر العمود الفقرى لمدير المدرسة بالجيزة..تفاصيل

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تعدى مدرس تربية رياضية بالضرب المبرح على مدير المدرسة بالطالبية،تبين من التحريات ان المجنى عليه نفذ قرار إدارى صادر صد المدرس المتهم .

وكشفت التقارير الطبية إصابة المدير "مجدي ح م"، بكسر بالفقرات الظهرية ويحتاج لغجراء عمليتين جراحيتين لتركيب مسامير عمودية بالظهر وان الحالة حرجة.

تم إخطار قسم شرطة الطالبية من مستشفى الهرم باستقبال "مجدي ح م" مدير مدرسة ، مصاب بكسر بالفقرات الظهرية وتطلب عملتين بواسطة مسامير عمودية، وتوجهت قوة من القسم للمستشفى وباستجواب المصاب اكد تعدي معلم تربية رياضية بالمدرسة محل عمله بالضرب بسبب تنفيذ قرار إداري تجاهه، تم ضبط المتهم وباشرت النيابة التحقيق.

المصرى اليوم

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