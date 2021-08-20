إصابة طفلة 4 سنوات سقطت من علو أثناء لهوها بشرفة منزلها بقليوب

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أصيبت طفلة عمرها 4 سنوات باصابات متفرقة بانحاء الجسد واشتباه نزيف في المخ إثر سقوطها من شرفة شقتها بالطابق الثاني بقليوب أثناء اللعب وتم نقل الطفلة إلى مستشفى قليوب العام، وتحرر محضر بالواقعة واستدعاء الأم والأب لسؤالهما وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز شرطة قليوب يفيد ورود اشارة من المستشفى بوصول طفله تدعى «ج» 4 سنوات مصابة باشتباه نزيف في المخ واصابات في انحاء الجسد.

انتقلت قوة امنية وبالقحص تبين انه بسؤال والد الطفلة أفاد بأنه أثناء لهو طفلته بشرفة الشقة سكنهم بالطابق الثانى اختل توازنها وسقطت في الشارع مما أسفر عن إصابتها وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.