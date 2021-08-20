حبس عاطين بتهمة حيازة سلاح ناري ومخدرات في الخانكة

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قررت نيابة مركز الخانكة حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تجار المخدرات وحيازة سلاح ناري وذخيرة وإرسال عينة من المضبوطات والسلاح للمعمل الجنائي، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة وطلب صحيفة الحالة الجنائية للمتهمان.

كانت معلومات وردت لرئيس مباحث مركز شرطة الخانكه تفيد قيام عاطلين سبق اتهام أحدهما بقضيتي سلاح ومخدرات بالإتجار بالمواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

تم عرض المعلومات على مدير أمن القليوبية وبعد استصدار إذن من النيابة اتتمه قامت قوة كبيرة من مباحث المركز من مداهمة مسكنهما والقى القبض عليهما وهما «ع ح ع» 40 سنة و«ص م م» 38 سنة عاطلان وبحوزة الأول بندقية خرطوش وعدد من الطلقات من ذات العيار وبحوزة الثاني 500 جرام من مخدر الحشيش وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق فاصدرت قرارها السابق.