انتشال جثة جديدة.. ارتفاع ضحايا عقار دمنهور المنهار لـ5 وفيات (صور)

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انتشلت قوات الحماية المدنية في محافظة البحيرة الجثة الخامسة من تحت أنقاض عقار دمنهور المنهار أمس فى محافظة البحيرة، وذلك قبل أداء صلاة الجمعة ليرتفع عدد المتوفين في الحادث إلى ٥ متوفين، و٢ من المصابين.

استخرجت قوات الحماية المدنية جثمان أسمهان عبد العزيز أحمد حشيش، ٧٥ سنة، من سكان العقار، وجيهان محمد حامد مهنا، 48 سنة، من تحت أنقاض المنزل المنهار، صباح الجمعة، كما استخرجت فى ساعة مبكرة من صباح الجمعة جثمان زينب السعيد زغلولة، 48 سنة، وهي ابنة مالك العقار السعيد محمد زغلولة 70 سنة، الذى تم انتشال جثته مساء الخميس، بالإضافة إلي جثمان المهندس أحمد سعيد سعد شعبان، ويقيم بالإسكندرية، والذى تصادف مروره فى الشارع وقت انهيار العقار.ت

وتم إنقاذ نبيل إبراهيم قضب، 60 سنة، ومحمد ماهر السيد، تصادف مروره أمام العقار لحظة انهياره، وأصيب بجروح وتم عمل غرز وغادر المستشفى، بينما تم احتجاز المصاب الأول نبيل إبراهيم قضيب في مستشفى دمنهور التعليمي، والتى تم نقل المصابين والمتوفين إليها، وايداع الجثامين في ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

وتواصل قوات الحماية المدنية في البحيرة بالتعاون مع الوحدة المحلية لمجلس مدينة دمنهور جهود رفع أنقاض المنزل المنهار.

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